واشنطن: لا تزال هناك مجالات نحتاج فيها للحوار مع روسيا

قال وزير الخارجية الأمريكية بالوكالة، جون سوليفان، اليوم الاثنين، إن بلاده لا تزال ترى مجالا للحوار مع روسيا حول القضايا الخلافية ذات الاهتمام المشترك.

© Sputnik . Anton Denisov موسكو: مستعدون لمناقشة عدم التدخل في العمليات السياسية مع واشنطن

واشنطن — سبوتنيك . قال سوليفان، خلال مؤتمر صحفي في قمة الدول السبع الكبرى في تورونتو بكندا، "ثمة عدد من المجالات التي نحتاج فيها إلى الحوار مع روسيا".

من جهة أخرى قال ممثل الرئيس الروسي للتعاون الدولي في مجال الأمن المعلوماتي، أندريه كروتسكيخ، في مقابلة مع صحيفة "كومرسانت" أمس الأحد، إن موسكو مستعدة لمناقشة عدم التدخل في العمليات السياسية مع واشنطن، ولكنه أكد أن بلاده لن تمنح ضمانات أحادية الجانب في ذلك الصدد.

وأكد ممثل الرئيس الروسي، أنه "لن نقدم أية بيانات أو ضمانات، وبالـتأكيد لن نقر بالذنب في بعض الوقائع التي يزعم أن روسيا متورطة فيها، وإذا اتفقنا على شيء فليتم ذلك على أساس الضمانات المتبادلة".

وتابع "نحن مستعدون لمناقشة اتفاقية حول عدم التدخل في العمليات السياسية مع الولايات المتحدة أو أية أفكار تؤدي إلى استقرار الوضع".

وأشار المتحدث إلى أن الجانب الروسي قدم المقترحات ذات الصلة إلى الطرف الأمريكي في وقت سابق من العام الماضي، وكنا على استعداد لمناقشتها خلال المفاوضات في جنيف".