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11:37 24 أبريل/ نيسان 2018
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    المشاركون في المباحثات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني

    "السبع الكبار" تدعم الاتفاق النووي الإيراني

    © REUTERS / Leonhard Foeger
    العالم
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    الموضوع:
    مستجدات التهديدات بإلغاء الاتفاق النووي مع إيران (21)
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    جاء في البيان الختامي للاجتماع الوزاري في تورونتو، اليوم الثلاثاء 24 أبريل/نسان، أن بلدان "مجموعة السبعة" تعرب عن دعمها للاتفاق النووي الإيراني ودور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في هذه العملية.

    قمة ماكرون ترامب وتأثيرها على مستقبل الاتفاق النووي مع إيران
    واشنطن — سبوتنيك. وذكر البيان:

    إننا ملتزمون بضمان بقاء برنامج إيران النووي سلميا بشكل حصري وفقا لالتزاماتها بموجب معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية والتزاماتها بموجب خطة العمل المشتركة الشاملة لعدم البحث والسعي إلى تطوير أو امتلاك أسلحة نووية، ندعم بحزم الوكالة الدولية للطاقة الذرية في عملها المهم في المراقبة والتفتيش بهدف ضمان امتثال إيران لخطة العمل المشتركة الشاملة والالتزامات الأخرى، بما في ذلك ضمان الالتزامات.

    في سياق آخر، اتفقت الولايات المتحدة مع المشاركين الأوروبيين "الترويكا" حول إيران (بريطانيا وفرنسا وألمانيا)، اليوم الثلاثاء 24 أبريل/نيسان، على الشروط التي تحافظ على الاتفاق النووي الإيراني، وفقا لصحيفة سودويتشه تسايتونغ الألمانية.

    واتفق المفاوضون الأوروبيين والولايات المتحدة بعد خمس جولات على أن إيران يجب أن تهدد بفرض عقوبات جديدة على تجاربها الصاروخية والسياسة الإقليمية العدوانية، لكن الاتفاقية النووية ستبقى كما هي، على الرغم من أن بعض أجزائها سيتم تفسيرها بطريقة جديدة.

     

    الموضوع:
    مستجدات التهديدات بإلغاء الاتفاق النووي مع إيران (21)

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    الكلمات الدلالية:
    تجارب صاروخية, أسلحة نووية, الاتفاق النووي, دعم, الوكالة الدولية للطاقة الذرية, مجموعة السبع, ترامب, ألمانيا, فرنسا, أمريكا
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