بلجيكا تخصص 26 مليون يورو كمساعدات إنسانية لسوريا

أعلن وزير شؤون التعاون والتنمية البلجيكي ألكسندر دي كرو، اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستخصص 26 مليون يورو كدعم إنساني لسوريا والدول المجاورة.

بروكسل — سبوتنيك . وقال الوزير البلجيكي خلال مؤتمر بروكسل الثاني لدعم سوريا والمنطقة: "نحن نقوم بذلك تعبيرًا عن التضامن مع الشعب السوري ، الواقع منذ 8 سنوات في فخ هذه الحرب الدامية… إنها المأساة الإنسانية الأكبر في زمننا".

وأضاف دي كرو بأن "المجتمع الدولي يريد إرسال إشارة قوية، مفادها أن الحل السياسي وحده هو الذي يمكن أن يضع حدا للنزاع، القنابل لن تجلب السلام، الحل الحقيقي والمستقر في سوريا يمكن إحرازه فقط من خلال المفاوضات".

ووفقاً للمعلومات الواردة من المؤتمر، هناك أكثر من 13 مليون سوري حاليا يحتاجون لمساعدات إنسانية، وأكثر من مليوني شخص في مناطق يصعب الوصول إليها أو محاصرون وهناك أكثر من خمسة ملايين لاجئ.

ويهدف المؤتمر الذي ينعقد ليومين، والذي دعيت إليه أكثر من 85 دولة ومنظمة، ليس فقط لجمع المساعدات المالية، بل ولإعطاء دفعة لعملية التسوية السياسية بإشراف مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا ستافان دي ميستورا.