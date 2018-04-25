شمخاني: أي توافق أوروبي أمريكي حول الفترة المحددة في الاتفاق النووي "عدیم القیمة"

أكد أمین المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني أن أي توافق بین أوروبا وأمريكا حول مستقبل الاتفاق النووي ومستقبل برنامج إیران النووی للفترة المحددة في الاتفاق النووي، یعتبر بالنسبة لنا لا اعتبار له وعدیم القیمة.

وفي كلمة ألقاها شمخاني، الیوم الأربعاء، أمام الاجتماع الدولي التاسع للأمن الوطني في مدینة سوتشي الروسیة، قال الأدمیرال شمخاني: "أطمئنكم وفي هذا الاجتماع الدولي الذي تحضره أكثر من 100 دولة وبالنیابة عن الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة، أن أحلامهم حول إیران لن تفسر أبدا… المفاوضات مرة أخرى حول إنهاء فترة القیود على نشاطات إیران النوویة السلمیة، بمثابة تدمیر خطة العمل المشتركة الشاملة "الاتفاق النووي"، لأن إلغاء القیود وإعادة برنامج إیران النووي في إطار معاهدة حظر الانتشار النووي، هو الجزء المهم من التعهد الذي قدم لإیران فی الاتفاق النووي الدولي".

وأشار المسؤول الإيراني إلى أن المفاوضات النوویة تقدم أنموذجا واضحا للعالم، أنه یمكن وعن طریق المفاوضات والحوار، التوصل إلى توافق لإنهاء الأزمات المصطنعة في العالم، والأهم من مبدأ التوصل إلى اتفاق، هو التزام الطرفین بتعهداتهم لمنح الاتفاق الاعتبار والدیمومة.

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ومضى قائلا: "المؤسف أننا نواجه الیوم إدارة لا تسخر فحسب من تعهدات الإدارة الأمریكیة السابقة، بل تسحق أبسط المبادئ في القوانین الدولیة، لیس فقط في الاتفاق النووي الإیراني، بل حتى في المعاهدات الثنائیة والدولیة بین أمريكا والعالم"، وذلك بحسب ما نقلته وكالة أنباء " إرنا " الإيرانية.

ومضى شمخاني قائلا:

إن سیاسة أمريكا الثابتة في الشرق الأوسط، تتمثل فی إدارة تصعید الأمن وزعزعة الاستقرار للتواجد وتوسیع قواعدها العسكریة وبیع الأسلحة والتدخل في شؤون المنطقة.

وأضاف أن عالم الیوم بحاجة إلى السلام والاستقرار والأمن أكثر من أي وقت مضى، وأن مسار تحقیق هذا الأمر هو الحوار السیاسي والأمني والعسكري للتوصل إلى التفاهم المشترك وإزالة سوء الفهم وبالتالي التوصل إلى حل… ینبغي إنهاء الحرب والعنف، وتشكیل تحالف من أجل السلام والصداقة والأخوة بدلا عن الحرب، ویتعین إنفاق الثروات الوطنیة لإزالة الفقر وتحقیق التنمیة والرخاء للشعوب بدلا عن سباق التسلح.