دي ميستورا: هناك خطر من أن يستغل تنظيم داعش الأوضاع في سوريا ويعاود نشاطه

حذر المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا من أن تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا)، قد يستغل الأوضاع المتوترة على الأرض في سوريا، ويعاود نشاطه، داعيا الحكومة السورية للعودة إلى طاولة المفاوضات.