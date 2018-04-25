بعثة تقصي الحقائق لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية تزور موقعا ثانيا في دوما السورية

© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy العسكريون الروس يعثرون على دليل يؤكد تصنيع "النصرة" لأسلحة كيميائية في دوما

القاهرة — سبوتنيك . وذكر بيان صادر عن المنظمة، اليوم الأربعاء، أن " فريق بعثة تقصي الحقائق أجرى اليوم زيارة لموقعا ثانيا في دوما، وجمع عينات من الموقع، وهذه العينات سيتم إرسالها إلى معامل المنظمة في ريسيفك".

وأضاف البيان "في الوقت ذاته، أبلغ الوفد الروسي الأمانة الفنية للمنظمة أنه سيحضر بعض السوريين للحديث عن حادث دوما، في استجابة لطلب أمين عام المنظمة من الدول الأعضاء بمشاركة المعلومات عن الحادث"، موضحا أن "الأمانة الفنية نصحت الوفد الروسي بأن هؤلاء الأشخاص يجب أن يلتقوا بمحققي بعثة تقصي الحقائق، وأن يدلوا هؤلاء الأشخاص بشهادتهم بعد أن تنهي البعثة عملها".