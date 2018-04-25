ماكرون: الولايات المتحدة وفرنسا تعملان سويا على حل إنساني وسياسي في سوريا

صرح الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن بلاده والولايات المتحدة الأمريكية تعملان معا للوصول إلى حل إنساني وسياسي للنزاع الدائر في سوريا.

© REUTERS / BRIAN SNYDER ماكرون: فرنسا والولايات المتحدة تقفان اليوم معا في سوريا ودول الساحل لمحاربة الإرهاب

باريس — سبوتنيك . قال ماكرون اليوم الأربعاء في خطاب أمام أعضاء الكونغرس الأمريكي في واشنطن "نحن نعمل معا على حل إنساني على المدى القصير على الأرض، ونساهم في تسهيل الوصول إلى حل سياسي دائم يضع حدا لهذا النزاع المأساوي".

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا، شنت يوم 14 نيسان/ أبريل الماضي، هجوما صاروخيا على سوريا، ردا على هجوم كيميائي مزعوم في مدينة دوما بالغوطة الشرقية.

ونفت السلطات السورية بشكل قاطع ضلوعها بحادث دوما الكيميائي المزعوم، فيما اعتبرته موسكو ذريعة مختلقة، لتهيئة الظروف من أجل توجيه ضربة عسكرية من قبل الغرب ضد سوريا.