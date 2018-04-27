زعيما كوريا الشمالية والجنوبية يبدآن قمة الكوريتين

أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، بأن زعيما كوريا الشمالية والجنوبية بدآ قمة الكوريتين عند النقطة الحدودية في بانمونجوم.

كوريا الجنوبية — سبوتنيك. وأضاف، أن رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون، عبر خط ترسيم الحدود العسكري في المنطقة الواقعة تحت مسؤولية كوريا الجنوبية لعقد قمة مع الرئيس مون جاي إن.

© REUTERS / Eduardo Munoz غوتيريش يتوقع أن يساهم اجتماع قادة الكوريتين في نزع السلاح النووي

وأوضح أنه خلال القمة، سيناقش رئيسا الدولتين الكوريتين في المنطقة المنزوعة السلاح على الحدود بين الكوريتين، قضايا تحسين العلاقات بين الشمال والجنوب والعالم واحتمالات إعادة التوحيد.

ووفقا لمراسلنا، استقبل مون كيم ثم عبرا الحدود إلى كوريا الشمالية لفترة وجيزة في لفتة رمزية ثم عادا إلى كوريا الجنوبية ودخلوا "بيت السلام" في المنطقة المنزوعة السلاح على الحدود قبل المحادثات التاريخية.

وابتسم الزعيمان أثناء أخذهما لصورة جماعية، كما كتب كيم رسالة في دفتر الزوار. ومن المتوقع أيضا أن يزرعا شجرة معا.

وقال كيم خلال اجتماعه مع الرئيس مون في بداية المحادثات: "وصلنا إلى هنا بشعور في بداية تاريخ جديد على طريق السلام والازدهار".

وبدوره، دعا الرئيس الكوري الجنوبي نظيره الشمالي للتوصل إلى اتفاق في هذه القمة التاريخية بينهما، مضيفا، "إذا أجرينا حوارا مخلصا، فيمكننا تقديم هدية عظيمة لأمتنا وشعوب كوكبنا الساعية للسلام".

يذكر أن الرئيس الجنوبي وصل بانمونجوم قبل نصف ساعة من الموعد.

وكيم جونغ أون هو أول زعيم كوري شمالي يعبر الحدود إلى الجنوب منذ انتهاء الحرب الكورية 1953.