بيونغ يانغ: قمة الكوريتين "معلم بارز"

ونشرت الوكالة البيان المشترك الذي أعلنه رئيسا كوريا الشمالية كيم جونغ أون وكوريا الجنوبية مون جيه-إن يوم الجمعة بعد أول لقاء قمة بين الكوريتين منذ أكثر من عشر سنوات، بحسب رويترز.
يشار إلى أن وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، اليوم السبت 28 أبريل/نيسان، أن الولايات المتحدة مستعدة لمناقشة مع الحلفاء وكوريا الشمالية سحب قواتها من شبه الجزيرة الكورية.
وقال ماتيس، للصحفيين: "هذا جزء من القضايا، التي سنناقشها خلال المفاوضات مع حلفائنا في المقام الأول وبالطبع مع كوريا الشمالية"، وأضاف "الآن ليس من الضروري محاولة تقديم شروط أولية أو بناء افتراضات حول كيفية حدوث ذلك".
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