بيونغ يانغ: قمة الكوريتين "معلم بارز"

قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، اليوم السبت 28 أبريل/نيسان، إن اجتماع القمة الذي عُقد بين الكوريتين يوم الجمعة سيكون"معلما بارزا جديدا" في تحقيق الازدهار المشترك ونقطة تحول لشبه الجزيرة الكورية.

ونشرت الوكالة البيان المشترك الذي أعلنه رئيسا كوريا الشمالية كيم جونغ أون وكوريا الجنوبية مون جيه-إن يوم الجمعة بعد أول لقاء قمة بين الكوريتين منذ أكثر من عشر سنوات، بحسب رويترز.

© AP Photo / Matt Dunham ماتيس: مستعدون لبحث سحب قواتنا من شبه الجزيرة الكورية

وتعهد كيم ومون بالعمل من أجل"نزع السلاح النووي بشكل كامل" من شبه الجزيرة الكورية.

يشار إلى أن وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، اليوم السبت 28 أبريل/نيسان، أن الولايات المتحدة مستعدة لمناقشة مع الحلفاء وكوريا الشمالية سحب قواتها من شبه الجزيرة الكورية.

وقال ماتيس، للصحفيين: "هذا جزء من القضايا، التي سنناقشها خلال المفاوضات مع حلفائنا في المقام الأول وبالطبع مع كوريا الشمالية"، وأضاف "الآن ليس من الضروري محاولة تقديم شروط أولية أو بناء افتراضات حول كيفية حدوث ذلك".