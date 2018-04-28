طهران تعتزم استمرار الحوار مع موسكو حول البرنامج النووي الإيراني

أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم السبت، عزم بلاده على الاستمرار في الحوار مع موسكو حول البرنامج النووي الإيراني، وفي ظل التوقعات السائدة بشأن انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة.

سبوتنيك. وقال ظريف قبيل بدء محادثاته مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف في موسكو: "نظرا لتلك التدابير التي يريدون اتخاذها، ونظرا للتوقعات السلبية حول تصرفات بعض أعضاء خطة العمل الشاملة المشتركة، بالطبع سيكون حوارنا في هذا المسألة مفيدا جدا، وسنستمر في هذا التعاون مع روسيا".

ووقعت إيران عام 2015، اتفاقاً مع مجموعة دول "5+1" [الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا] لرفع العقوبات المفروضة على طهران مقابل السماح بمراقبة دولية على برنامجها النووي.

© Sputnik . Nataliya Seliverstova الكرملين يؤكد ضرورة متانة الاتفاق النووي الإيراني وإلا لن يكون هناك منصة لمواصلة الحوار

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد أعلن الأربعاء الماضي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، أن بلاده ترغب في العمل معا على تعديل الاتفاق النووي مع إيران ليشمل معالجة برنامج صواريخها الباليستية وتهيئة الظروف للاستقرار السياسي في المنطقة.

كما أعلنت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، أمس أن الاتفاقية حول البرنامج النووي الإيراني غير مثالية ولا تحل كل المشاكل لكنها أساس يعتمد عليه.