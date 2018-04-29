قرار جريء لزعيم كوريا الشمالية

أعلن ممثل الإدارة الرئاسية لكوريا الجنوبية يون يونغ تشانغ ، اليوم الأحد ،أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، قال خلال اجتماعه مع زعيم كوريا الجنوبية مون جيه إن ، يوم الجمعة الماضي ، إنه سيغلق موقع التجارب النووية في بونجيري في أيار / مايو من هذا العام.

© AFP 2018 / Korea Summit Press Pool / AFP زعيم كوريا الشمالية يدعو لمنع سفك الدماء ويعد بعدم استخدام القوة

طوكيو — سبوتنيك . ونقل يون يونغ تشانغ للصحفيين عن كيم جونغ أون قوله:" ان كوريا الديمقراطية ستغلق المنشأة النووية في مايو من اجل ضمان الشفافية للمجتمع الدولي وننوى دعوة خبراء وصحفيين إلى كوريا الديمقراطية".

وأضاف ، ان زعيم كوريا الشمالية وعد خلال لقائه نظيره الجنوبي ، بعدم تكرار سفك الدماء فى المستقبل ، فضلا عن استخدام القوة، قائلا " لن نكرر التاريخ الحزين للحرب الكورية ، لا يمكننا السماح بتكرار سفك الدماء للأمة الكورية… أؤكد أنني لن أستخدم القوة". كما اعلن ممثل الإدارة الرئاسية لكوريا الجنوبية، بأن كيم جونغ أون، أكد على انه لن تكون هناك حاجة لامتلاك أسلحة نووية إذا تم التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة على نهاية الحرب رسميا وبناء الثقة بين الدولتين.

وتبنى الزعيمان الكوري الشمالي كيم يونغ أون والجنوبي مون جيه إن، عقب لقاء قمة عقداه في قرية الهدنة الحدودية بانمونجوم أمس الجمعة، إعلانا حمل اسم القرية، أكدا فيه نيتهما السعي إلى نزع السلاح النووي الكامل في شبه الجزيرة الكورية، وتحسين العلاقات الثنائية، والسعي من أجل الرخاء المشترك وإعادة توحيد البلدين على أساس سلمي.

وينهي الإعلان حالة العداء بين شطري شبه الجزيرة الكورية القائمة منذ 65 عاما.

وتأتي هذه القمة قبل أسابيع قليلة من لقاء مزمع بين الزعيم الكوري الشمالي والرئيس الأميركي، والذي كشف عن لقاء وزير خارجيته مايك بومبيو سرا بزعيم كوريا الشمالية في بيونغ يانغ.

وكانت كوريا الشمالية قد أعلنت، يوم 21 نيسان/أبريل، أنه اعتبارا من هذا التاريخ، ستتوقف عن إجراء تجارب نووية وإطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات، مشيرة إلى أن بيونغ يانغ لم تعد بحاجة إلى إجراء تجارب نووية أو تجارب لإطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات لأنها استكملت التسلح النووي.