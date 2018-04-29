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    زعيم المعارضة الأرمينية، نيكولا باشنيان في يريفان، أرمينيا 23 أبريل/ نيسان 2018

    أرمينيا: الحزب الحاكم يعلن عدم عرقلة "مرشح الشعب" في رئاسة الحكومة

    © Sputnik . Asatur Yesayants
    العالم
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    أعلن الحزب الحاكم في أرمينيا اليوم الأحد عدم نيته عرقلة انتخاب رئيس الحكومة.

    وقال الحزب إنه لن يعترض طريق زعيم المعارضة، نيكول باشينيان، في أن يصبح رئيسا مؤقتا للحكومة في أرمينيا إذا أيدت كل فصائل المعارضة في البرلمان ترشحه، بحسب رويترز.

    زعيم المعارضة الأرمينية، نيكولا باشنيان في يريفان، أرمينيا 23 أبريل/ نيسان 2018
    © Sputnik . Asatur Yesayants
    زعيم المعارضة في أرمينيا يؤكد بحثه الوضع في البلاد مع الرئيس سركسيان
    كانت الاحتجاجات المناهضة للحكومة، التي استمرت أكثر من أسبوعين، أجبرت زعيم الحزب الجمهوري الحاكم سيرج سركسيان على الاستقالة من منصب رئيس الوزراء وقال الحزب إنه لن يرشح أحد أعضائه لخلافته في محاولة منه لتهدئة حدة التوتر في البلاد.

    وقال باشينيان، وهو صحفي سابق، أصبح عضوا بالبرلمان إن على البرلمان انتخابه رئيسا للحكومة في الأول من مايو/أيار.

    ويعتبر باشينيان المرشح الوحيد للمنصب حتى الآن وحصل حتى اليوم الأحد على تأييد كل أحزاب المعارضة التي لها 47 مقعدا من بين مقاعد البرلمان البالغ عددها 105 مقاعد في حين يملك الحزب الجمهوري الأغلبية.

    وقال زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الجمهوري فاهرام باغداساريان:

    إن الحزب لن "يعرقل انتخاب مرشح الشعب" إذا حصل على تأييد كل الكتل المعارضة الثلاث في البرلمان. 

    جاء ذلك بعد محادثات مع باشينيان اليوم الأحد.

    ويأتي الإعلان مع استئناف الاحتجاجات في العاصمة يريفان بعد توقف طوعي لمدة يومين جرت خلالهما مظاهرات ضد الحزب الحاكم في مدن أصغر.

     

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    الكلمات الدلالية:
    رئيس البرلمان الأردني, أرمينيا, البرلمان الأرميني, سيرج سركسيان, أرمينيا
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