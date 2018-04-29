أرمينيا: الحزب الحاكم يعلن عدم عرقلة "مرشح الشعب" في رئاسة الحكومة

وقال الحزب إنه لن يعترض طريق زعيم المعارضة، نيكول باشينيان، في أن يصبح رئيسا مؤقتا للحكومة في أرمينيا إذا أيدت كل فصائل المعارضة في البرلمان ترشحه، بحسب رويترز.
وقال باشينيان، وهو صحفي سابق، أصبح عضوا بالبرلمان إن على البرلمان انتخابه رئيسا للحكومة في الأول من مايو/أيار.
ويعتبر باشينيان المرشح الوحيد للمنصب حتى الآن وحصل حتى اليوم الأحد على تأييد كل أحزاب المعارضة التي لها 47 مقعدا من بين مقاعد البرلمان البالغ عددها 105 مقاعد في حين يملك الحزب الجمهوري الأغلبية.
وقال زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الجمهوري فاهرام باغداساريان:
إن الحزب لن "يعرقل انتخاب مرشح الشعب" إذا حصل على تأييد كل الكتل المعارضة الثلاث في البرلمان.
جاء ذلك بعد محادثات مع باشينيان اليوم الأحد.
ويأتي الإعلان مع استئناف الاحتجاجات في العاصمة يريفان بعد توقف طوعي لمدة يومين جرت خلالهما مظاهرات ضد الحزب الحاكم في مدن أصغر.
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