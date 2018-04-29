شرطة ميانمار: السجن لشرطي شهد بأن السلطات رتبت للإيقاع بمراسلي" رويترز"

قال متحدث باسم الشرطة في ميانمار اليوم الأحد بأن أحد رجال الشرطة الذين شهد بأن الشرطة رتبت للإيقاع بمراسلي وكالة "رويترز" الأمريكية، صدر بحقه حكم بالسجن لانتهاكه قانون الانضباط الخاص بالشرطة.

ولم يجر الكشف عن مدة الحكم، كما لم يناقش أي تفاصيل أخرى، بحسب رويترز.

© REUTERS / Alkis Konstantinidis الروهينغا يطالبون بهذه الحقوق من مجلس الأمن الدولي

وكان الكابتن مو يان ناينج أبلغ المحكمة في 20 أبريل/ نيسان بأن ضابطا كبيرا أمر الشرطة "بالإيقاع" بأحد الصحفيين اللذين ألقت القبض عليهما في ديسمبر /كانون الأول.

وقال ناينج إن الضباط تلقوا تعليمات بأن يلتقوا بالمراسل وان لون في مطعم في يانجون ويسلموه "وثائق سرية".

وأضاف ناينج، خلال جلسة أمام المحكمة إنه قيد الاحتجاز منذ ليلة 12 ديسمبر/ كانون الأول، وهو موعد القبض على مراسلي رويترز، دون أن يتمكن من الالتقاء بأسرته. وقال إنه متهم بانتهاك قانون الانضباط الخاص بالشرطة.

🔴طرد أسرة شرطي في #ميانمار من مسكنها بعد شهادته عن الإيقاع بصحفيي رويترز

قالت أسرة شرطي أبلغ محكمةفي ميانمار بتفاصيل”الإيقاع“بصحفيين اثنين من رويترز إن السلطات طردتهامن مسكن الشرطة المخصص لها في العاصمة نايبيداو يوم السبت بعد مرور أقل من24ساعة على شهادته.https://t.co/7S0QYU89op pic.twitter.com/WBPfIcods6 — أخبار أراكان المسلمة (@SaveArakan4) April 22, 2018

كانت المحكمة في مدينة يانغون أجلت الجلسات منذ يناير/كانون الثاني لتحدد ما إذا كان وا لون، 32 عاما، وزميله في رويترز كياو سو أو، 28 عاما، سيواجهان اتهامات بموجب قانون الأسرار الرسمية الذي يعود للحقبة الاستعمارية، الذي تصل عقوبته القصوى إلى السجن 14 عاما.

وكان المراسلان يعملان لدى اعتقالهما في موضوع يتناول مقتل عشرة رجال وصبية من الروهينجا المسلمين في قرية بولاية راخين في غرب ميانمار. وحدثت واقعة القتل خلال حملة عسكرية تقول وكالات الأمم المتحدة إنها دفعت زهاء 700 ألف شخص للفرار إلى بنجلادش.

طرد أسرة شرطي في ميانمار من مسكنها بعد شهادته عن الإيقاع بصحفيي رويترز » وكالة أنباء أراكان ANA https://t.co/IPDWqUYCaY — وكالة أنباء أراكان (@arakanana99) April 22, 2018

وقال الجيش في ميانمار الشهر الجاري إن سبعة من جنود ميانمار صدرت بحقهم أحكام "بالسجن عشر سنوات مع الأشغال الشاقة في منطقة نائية" للمشاركة في المذبحة.