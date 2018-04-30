"داعش" يتبنى مسؤولية الهجوم المزدوج في كابول

تبنى تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤولية الهجوم المزدوج، الذي وقع في العاصمة الأفغانية كابول، اليوم الاثنين 30 أبريل / نيسان، وأودى بحياة 21 شخصا على الأقل بينهم صحفيون، بحسب تقارير إعلامية.

كابول — سبوتنيك. ووقع الهجوم في منطقة شاش درك شديدة التحصين بالقرب من الحي الدبلوماسي في العاصمة الأفغانية كابول، فيما ارتفع عدد القتلى إلى 25 شخصا.

© REUTERS / OMAR SOBHANI مقتل 21 شخصا بينهم صحفيين في تفجير مزدوج بالعاصمة الأفغانية كابول

وذكر موقع "خبرنامه" الخبري الإلكتروني الأفغاني أن عمليتين انتحاريتين ضربتا مقر الاستخبارات الأفغانية في مدينة كابول".

وأفادت شرطة كابول في بيان لها أن حصيلة ضحايا الهجوم ارتفعت إلى 25 قتيلا، و49 جريحا على الأقل".

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، أن مصور يدعى شاه ماراي، بين ضحايا التفجير.

وأعلنت وزارة الصحة الأفغانية، وجود حوالي 40 مصابا آخرون في هجومين باستخدام دراجة نارية، بينما قال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية إن جميع الضحايا مدنيون.