"داعش" يتبنى مسؤولية الهجوم المزدوج في كابول

كابول — سبوتنيك. ووقع الهجوم في منطقة شاش درك شديدة التحصين بالقرب من الحي الدبلوماسي في العاصمة الأفغانية كابول، فيما ارتفع عدد القتلى إلى 25 شخصا.
وأفادت شرطة كابول في بيان لها أن حصيلة ضحايا الهجوم ارتفعت إلى 25 قتيلا، و49 جريحا على الأقل".
وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، أن مصور يدعى شاه ماراي، بين ضحايا التفجير.
وأعلنت وزارة الصحة الأفغانية، وجود حوالي 40 مصابا آخرون في هجومين باستخدام دراجة نارية، بينما قال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية إن جميع الضحايا مدنيون.
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