خامنئي: أمريكا تحرض السعودية ضد إيران لتعميق الأزمة الإقليمية

اتهم المرشد الإيراني علي خامنئي، الولايات المتحدة الأمريكية بمحاولة تعميق "أزمة إقليمية" بتحريض السعودية، على مواجهة الجمهورية الإسلامية.

وقال خامنئي: "إحدى طرق مواجهة إيران هي تحريض حكام لا يتمتعون بالخبرة في المنطقة… يحاول الأمريكيون تحريض السعودية ضد طهران… هدفهم تعميق الأزمة الإقليمية… ودفع المسلمين لمحاربة المسلمين"، وذلك وفقاً لوكالة "مهر" الإيرانية للأنباء.

© AP Photo / Office of the Iranian Supreme Leader via AP خامنئي: السعودية "خانت" الأمة الإسلامية

وأضاف: " الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد تحمل تكلفة المواجهة المباشرة مع إيران. أمريكا تؤثر على السعودية لإيجاد الخلاف في منطقتنا، ولا تؤثر على الكيان الصهيوني لأنها تريد أن تكون الحرب بين المسلمين".

وأكد المرشد الإيراني، على أن "أهم خطط العدو لمحاربة الجمهورية الإسلامية الإيرانية هو الحرب الاقتصادية، منوها إلى أن الطريق الوحيد للتصدي لهذه العداء هو دعم السلع الإيرانية والاعتماد على الطاقات والامكانيات الداخلية وعدم تعليق الآمال على الخارج".