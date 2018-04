خامنئي: أمريكا تحرض السعودية ضد إيران لتعميق الأزمة الإقليمية

وقال خامنئي: "إحدى طرق مواجهة إيران هي تحريض حكام لا يتمتعون بالخبرة في المنطقة… يحاول الأمريكيون تحريض السعودية ضد طهران… هدفهم تعميق الأزمة الإقليمية… ودفع المسلمين لمحاربة المسلمين"، وذلك وفقاً لوكالة "مهر" الإيرانية للأنباء.

