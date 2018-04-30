ماكرون ينشر فيديو لحظة مكالمته الهاتفية مع الرئيس الروسي (فيديو)

نشر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون شريط فيديو على صفحته الخاصة على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" أثناء رحلته في الطائرة إلى أستراليا وهو يتحدث بالهاتف.

شريط الفيديو الذي نشره ماكرون والذي يظهر فيه وهو يتحدث بالهاتف وبجانبه يظهر 3 أشخاص.

وأضاف ماكرون تعليقا على الفيديو بأنه كان لمكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبحث الملف النووي الإيراني.

وفي وقت سابق أعلن المكتب الصحفي للكرملين: "جرت مكالمة هاتفية بمبادرة من الجانب الفرنسي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

President's Russian Federation press services بوتين وماكرون يؤكدان أهمية الحفاظ على خطة العمل المشتركة حول "النووي الإيراني"

أكد خلالها الرئيسان أهمية الحفاظ على خطة العمل المشتركة وتنفيذها، كما جرى بحث عدد من القضايا الملحة الأخرى".

وأوضح البيان أن ماكرون أبلغ بوتين بنتائج زيارته إلى الولايات المتحدة مع التركيز على المباحثات حول النووي الإيراني.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قال إن الاتحاد الأوروبي يدعم الاتفاق النووي مع إيران بشكل كامل، فيما شدد الرئيس الإيراني حسن روحاني على أن الاتفاق ضمان لأمن المنطقة.