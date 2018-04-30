ماكرون ينشر فيديو لحظة مكالمته الهاتفية مع الرئيس الروسي (فيديو)

شريط الفيديو الذي نشره ماكرون والذي يظهر فيه وهو يتحدث بالهاتف وبجانبه يظهر 3 أشخاص.
وأضاف ماكرون تعليقا على الفيديو بأنه كان لمكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبحث الملف النووي الإيراني.
وفي وقت سابق أعلن المكتب الصحفي للكرملين: "جرت مكالمة هاتفية بمبادرة من الجانب الفرنسي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
أكد خلالها الرئيسان أهمية الحفاظ على خطة العمل المشتركة وتنفيذها، كما جرى بحث عدد من القضايا الملحة الأخرى".
وأوضح البيان أن ماكرون أبلغ بوتين بنتائج زيارته إلى الولايات المتحدة مع التركيز على المباحثات حول النووي الإيراني.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قال إن الاتحاد الأوروبي يدعم الاتفاق النووي مع إيران بشكل كامل، فيما شدد الرئيس الإيراني حسن روحاني على أن الاتفاق ضمان لأمن المنطقة.
En ligne avec Vladimir Poutine, pour un nouveau point ensemble. L'Iran ne doit jamais posséder l'arme nucléaire. La stabilité de la région et la sécurité internationale en dépendent. Nous y travaillons, comme nous devons aussi œuvrer pour une paix juste en Syrie. pic.twitter.com/3LJms46XIx— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) ٣٠ أبريل ٢٠١٨
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