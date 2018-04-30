التلفزيون الإيراني يرد على تصريحات نتنياهو بشأن برنامج طهران النووي

وتابع "تصريحاته ليست جديدة… مليئة باتهامات لا أساس لها… ودعاية ضد النشاط النووي الإيراني"، بحسب وكالة "رويترز".
وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي، مساء اليوم الاثنين: "لدينا أكثر من 55000 وثيقة سرية تم الحصول عليها بعمل استخباراتي حول أنشطة إيران النووية السرية".
وشدد نتنياهو قائلا: الوثائق التي بحوزتنا تثبت أن إيران تكذب عندما تقول إنها أوقفت أنشطتها النووية وسعيها لامتلاك الأسلحة النووية".
وأضاف نتنياهو أن طهران "تعمل على تطوير رؤوس نووية لصواريخها"، متابعا "الوثائق تثبت أن إيران ما تزال مستمرة على تطوير برنامجها النووي سرا".
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