التلفزيون الإيراني يرد على تصريحات نتنياهو بشأن برنامج طهران النووي

قال التلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم الاثنين، 30 أبريل/ نيسان، إن اتهامات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن برنامج طهران النووي "دعاية".

وتابع "تصريحاته ليست جديدة… مليئة باتهامات لا أساس لها… ودعاية ضد النشاط النووي الإيراني"، بحسب وكالة "رويترز".

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كان نتنياهو أكد حصول تل أبيب على 55 ألف وثيقة لبرنامج إيران النووي تثبت وجود برنامج سري، مؤكدا أن طهران تكذب عندما تقول إنها أوقفت أنشطتها النووية.

وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي، مساء اليوم الاثنين: "لدينا أكثر من 55000 وثيقة سرية تم الحصول عليها بعمل استخباراتي حول أنشطة إيران النووية السرية".

وشدد نتنياهو قائلا: الوثائق التي بحوزتنا تثبت أن إيران تكذب عندما تقول إنها أوقفت أنشطتها النووية وسعيها لامتلاك الأسلحة النووية".

وأضاف نتنياهو أن طهران "تعمل على تطوير رؤوس نووية لصواريخها"، متابعا "الوثائق تثبت أن إيران ما تزال مستمرة على تطوير برنامجها النووي سرا".