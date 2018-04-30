ماذا يفعل نتنياهو بـ55000 وثيقة سرية حول نشاط إيران النووي

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين 30 أبريل/ نيسان إنه ينوى إطلاع زعماء بريطانيا والصين على الوثائق السرية بشأن نشاط إيران النووي.

وأكد نتنياهو حصول تل أبيب على 55 ألف وثيقة حول برنامج إيران النووي تثبت وجود "برنامج سري"، وأضاف "طهران تكذب عندما تقول إنها أوقفت أنشطتها النووية".

بالكشف عن هذه المستندات إسرائيل تؤدي خدمة كبيرة ليس لأمننا فحسب وإنما لأمن الكثير من الدول في هذه المنطقة. pic.twitter.com/k00bgrYu1u — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) April 30, 2018

وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي، مساء اليوم الاثنين: "لدينا أكثر من 55000 وثيقة سرية تم الحصول عليها بعمل استخباراتي حول أنشطة إيران النووية السرية".

واتفق رئيس الوزراء نتنياهو معهما على انه سيرسل خلال الأيام القريبة المقبلة طواقم مهنية بغية المشاركة مع ألمانيا وفرانسا المواد المفصلة التي حصلت عليها إسرائيل حول المساعي الإيرانية لامتلاك الأسلحة النووية. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) April 30, 2018

وشدد نتنياهو: "الوثائق التي بحوزتنا تثبت أن إيران تكذب عندما تقول إنها أوقفت أنشطتها النووية وسعيها لامتلاك الأسلحة النووية".

عاجل 🔴



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.#نتنياهو:



النظام الإيراني كاذب.. ولدينا الآن أكثر من 55000 وثيقة سرية حول أنشطة #إيران النووية السرية.

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وأضاف نتنياهو أن طهران "تعمل على تطوير رؤوس نووية لصواريخها"، متابعا "الوثائق تثبت أن إيران ما تزال مستمرة على تطوير برنامجها النووي سرا".