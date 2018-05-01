بومبيو: إيران أخفت عن وكالة الطاقة الذرية أرشيفا نوويا ضخما

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، أن إيران أخفت عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أرشيفا نوويا ضخما حول التكنولوجيا النووية.

واشنطن — سبوتنيك. وقال بومبيو في بيان:"تظهر الوثائق أن إيران تملك لسنوات برنامج سري لتطوير الأسلحة النووية".

© REUTERS / AMIR COHEN نتنياهو: لدينا أكثر من 55 ألف وثيقة سرية حول أنشطة إيران النووية السرية

وأضاف البيان: أن " إيران سعت لتطوير الأسلحة النووية وأنظمة إطلاق الصواريخ، مشيرا إلى أن إيران أخفت عن العالم والوكالة الدولية للطاقة الذرية أرشيفا نوويا ضخما".

وأوضح الوزير الأمريكي، أن الولايات المتحدة تعتبر الوثائق التي قدمتها إسرائيل دليلا على امتلاك إيران برنامج سري لتطوير أسلحة نووية.

وتابع، "لقد تعرّفت شخصياً على العديد من الملفات الإيرانية، وقام موظفونا في مجال منع الانتشار النووي والمخابرات بتحليل وترجمة عشرات الآلاف من الصفحات من الفارسية، وسيستغرق هذا العمل التحليلي عدة أشهر أخرى".

مؤكدا، "نحن نعتبر الوثائق التي رأيناها موثوقة".

وكشف بومبيو، أنه سيناقش مع الشركاء الأوروبيين الصفقة النووية مع إيران على ضوء المعلومات الجديدة.

قائلا، "نحن نقدر ماذا يعني الكشف عن الملف النووي الإيراني على الاتفاق المستقبلي لخطة العمل المشتركة الشاملة… مع اقتراب الموعد النهائي الذي حدده الرئيس لتصحيح الصفقة الإيرانية في 12 مايو، سأتشاور مع الحلفاء الأوروبيين والدول الأخرى حول أفضل السبل للمضي قدما في ضوء ما نعرفه الأن".