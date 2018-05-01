مقتل 20 شخصا على الأقل في انفجارين شمال شرق نيجيريا

قٌتل نحو 20 شخصا، اليوم الثلاثاء 1 مايو/أيار، في انفجارين داخل وخارج مسجدا بمدينة موبي، شمالي شرقي نيجيريا.

القاهرة — سبوتنيك.ونقلت وكالة "رويترز" عن مفوض شرطة آداماوه أن "الانفجارات وقعت داخل وبالقرب من مسجد في المدين ة، ونحو 20 شخصا قتلوا".

وأضاف أن "مفجرا انتحاريا استهدف المسجد في نحو الساعة الواحدة ظهرا (1200 بتوقيت غرينتش)، بينما فجر الثاني ما بحوزته من مواد ناسفة على بعد 200 متر لدى فرار المصلين"، كما أشار إلى أن 12 شخصا أصيبوا جراء التفجير".

ولم تعلن أي جماعة أو تنظيم المسؤولية عن التفجير.

وتعد مدينة موبي الواقعة شمالي شرق نيجيريا تعد معقلا لجماعة بوكو حرام المتشددة، التي كثيرا ما تنفذ تفجيرات مشابهة في أماكن مزدحمة.