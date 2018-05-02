طهران: ادعاء التعاون بين السفارة الإيرانية وجبهة البوليساريو كاذب

أكدت الخارجية الإيرانية أن ادعاء التعاون بين السفارة الإيرانية وجبهة البوليساريو هو ادعاء كاذب.

طهران- سبوتنيك وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، عبر الموقع الرسمي للوزارة اليوم الأربعاء، إن "ادعاء التعاون بين السفارة الإيرانية وجبهة البوليساريو هو ادعاء كاذب".

© Sputnik . المكتب الإعلامي لوزير داخلية البوليساريو وزير صحراوي: اتهامات المغرب دليل إفلاس ونسعى لعلاقات قوية مع إيران

وأعلن المتحدث:"ما تحدث به وزير الخارجية المغربي بعيد تماما عن الواقع"، موضحا أنه "في الأيام الأخيرة جرت اتصالات بين مسؤولين من المغرب وإيران حول الموضوع وأكدت إيران أن ما يقال عار تماما عن الصحة ونرفضه رفضا قاطعا".

وأضاف قاسمي "يجب التأكيد أن أحد أسس السياسية الإيرانية هي احترام حق الأمن والاستقرار لكل دول العالم وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة".

وكان وزير الخارجية والتعاون الدولي المغربي أعلن، أمس الثلاثاء، قطع العلاقات مع طهران، ردا على ما وصفه المغرب بـ"تورط إيران عن طريق حزب الله في تقديم الدعم العسكري للبوليساريو وتشكيل تحالف يستهدف أمن المغرب ومصالحه العليا منذ سنتين".

وأشار الوزير المغربي إلى أن بلاده ستغلق السفارة المغربية في طهران، وستطرد السفير الإيراني من العاصمة الرباط.

وقال بوريطة إن "إيران وحليفتها اللبنانية، جماعة حزب الله، تدعمان البوليساريو بتدريب وتسليح مقاتليها عن طريق السفارة الإيرانية في الجزائر".