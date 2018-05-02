ميركل: يجب أن تحصل أوروبا على إعفاء طويل الأجل من الرسوم الجمركية الأمريكية

أعلنت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، اليوم الأربعاء، أنه يجب على أوربا الحصول على إعفاء طويل الأجل من الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على واردات المعادن.

وأضافت في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء السلوفاكي، بيتر بليجريني، في برلين "بالطبع، نحن نعتقد أن من المهم أن تكون هناك إعفاءات (من الرسوم الأمريكية) ليس فقط لفترة زمنية محدودة"، وفق وكالة "رويترز".

© REUTERS / China Daily أمريكا تمدد مفاوضات توريد الصلب والألمنيوم مع أوروبا وكندا والمكسيك

وأجابت المستشارة الألمانية عما إذا كان هناك خلاف بين ألمانيا وفرنسا حول كيفية الرد على التهديد التجاري الأمريكي، قائلة "حتى الآن لدينا موقف متحد جدا، وتحديدا فإننا نعتبر مطالب الرسوم الجمركية هذه غير مبررة وإننا نريد إعفاء طويل الأجل".

واستطردت، أن المحادثات بين وزراء التجارة الأوروبيين ستستمر من أجل تزويد مفوضة التجارة الأوروبية سيسيليا مالستروم بتفويض واضح لمفاوضاتها مع الإدارة الأمريكية.