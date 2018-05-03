مقتل 9 أشخاص في تحطم طائرة في أمريكا (فيديو)

قتل 9 أشخاص في ولاية جورجيا الأمريكية جراء تحطم طائرة شحن عسكرية من طراز"C-130".

وأعلنت المتحدثة الرسمية باسم مكتب العمدة جينا بيلبا "لم ينج أحد، على حد علمنا".

وسقطت الطائرة على الطريق السريع الدولي، وأكدت ممثلة الشرطة أن سقوط الطائرة هناك وعدم وجود سيارات في تلك اللحظة هو معجزة حقيقية.

​وتتبع الطائرة المحطمة لشعبة الطيران 156 للحرس الوطني في بورتوريكو.

وكانت الطائرة متجهة إلى قاعدة ديفيس مونتانا الجوية في ولاية أريزونا عند سقوطها وتحطمها.

وتعتبر طائرة C-130 الملقبة بـ"هرقل" طائرة نقل تكتيكية أساسية ليس فقط في الولايات المتحدة، وإنما في العديد من الدول الأخرى، وتستطيع الطائرة حمل حوالي الـ20 طنا، وتتسع لـ90 جنديا أو 60 مظليا.

وعزى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أهالي الضحايا على صفحتة في تويتر.