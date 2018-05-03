كيم يدفع بصحفي بعيدا عن طريق زوجته (فيديو)

ووقعت الحادثة خلال لقاء الكوريتين، وفي الفيديو يظهر الصحفي وهو يقطع الطريق على المرأة ليلتقط صورة، وفي هذه اللحظة قام الزعيم كيم بدفع الصحفي بعيدا عن طريقها.

وكان الزعيمان الكوريان كيم جونغ أون ومون جيه إن قد التقيا، في 27 أبريل/نيسان، الفائت. وقال بيان صادر عن القمة إن "الطرفين أكدا أن هدفهما المشترك هو تنفيذ عملية نزع الأسلحة النووية بالكامل من شبه الجزيرة الكورية، واتفق الجنوب والشمال على إجراء خطوات نشطة للتعاون مع المجتمع الدولي في قضية نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية".