77 قتيلا و143 جريحا في عواصف رملية تضرب شمال الهند

قتل 77 شخصا على الأقل وأصيب 143 آخرون إثر عواصف رملية تضرب شمال الهند، حيث تسببت الرياح العاتية بسقوط أشجار وانهيار جدران.

وتم تأكيد مقتل 46 شخصا في أوتار براديش في الشمال و31 في ولاية راجستان الصحراوية غربا.

ولقي معظم الضحايا حتفهم اثر انهيار جدران وأعمدة كهربائية ومنازل وسقوط أشجار.

وقال المسؤول في مكتب مفوضية الإغاثة في أوتار براديش تي بي غوبتا "بإمكاننا تأكيد مقتل 46 شخصا وإصابة 41 آخرين في نحو أربعين مقاطعة من مقاطعات الولاية الـ75".

وتحدث كذلك عن 36 حالة وفاة جراء العواصف في مقاطعة أغرا وحدها.

وكان الوضع الأسوأ في ثلاث مقاطعات في راجستان، الوجهة المفضلة للسياح بفضل قصورها التاريخية وثقافتها المفعمة بالألوان.

وقال المسؤول في دائرة راجستان لإدارة الكوارث والإغاثة هيمانت غيرا إن "معظم الوفيات الـ31 والمصابين البالغ عددهم 102 في أنحاء الولاية كانوا من ثلاث مقاطعات هي ألوار ودولبور وباراتبور".

وقطعت إمدادات الطاقة في باراتبور حيث دمر أكثر من ألف برج كهرباء.

وسارعت حكومة الولاية لصرف أموال لتعويض عائلات القتلى والمتضررين.

وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عبر موقع "تويتر": "أشعر بالحزن للوفيات التي تسببت بها العواصف الرملية في أنحاء مختلفة من الهند، وأعزي العائلات المنكوبة وآمل بتعافي المصابين قريبا".

وأضاف: "طلبت من المسؤولين التنسيق مع حكومات الولايات المعنية والعمل على مساعدة التضررين".

وأسفرت عاصفة الشهر الماضي عن مقتل 15 شخصا على الأقل في أوتار براديش وتدمير عامودين تاريخيين عند مدخل تاج محل.