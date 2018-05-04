صندوق قطر السيادي و"جلينكور" يقرران حل الشراكة

قررت كل من شركة "جلينكور" و"صندوق قطر السيادي" حل الشراكة، ومن المقرر أن يبقى لدى صندوق قطر السيادي 18.93 بالمئة من أسهم "روس نفط" ولدى جلينكور 0.57 بالمئة من الأسهم، وقد تم إخطار شركة "سي اي اف سي" بفسخ اتفاقية بيع أسهم الشركة.

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان الشركة: "أرسل الكونسورتيوم اليوم إشعارا إلى شركة "سي اي اف سي" يتضمن وقف العمل بالاتفاق المذكور".

يشار إلى أنه في آذار/ مارس العام الماضي، أعلنت شركة "روس نفط"، أنه تم ترشيح كل من رئيس "جلينكور"، إيوان غلازنبيرغ، ورئيس البحوث والتطوير لدى مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، فيصل السويدي، إلى مجلس مدراء الشركة.

وكان رئيس "روس نفط"، إيغور سيتشين، قد رفع، في يوم 8 كانون الأول/ ديسمبر 2106، تقريرا للرئيس بوتين، عن اختتام صفقة بيع 19.5 بالمئة من أسهم الدولة في أكبر شركة نفط روسية، مقابل مبلغ 10.5 مليار يورو، مع مستثمرين استراتيجيين- كونسورتيوم شركة "جلينكور" وصندوق قطر السيادي للاستثمار"، اللذين حصلا على حصص متساوية في إطار عملية الخصخصة.