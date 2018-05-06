مقتل 7 مدنيين في انفجار عبوة ناسفة في ولاية فارياب شمالي أفغانستان

قتل 7 مدنيين وأصيب شخص واحد صباح اليوم الأحد، في انفجار عبوة ناسفة في سيارة مدنية في ولاية فاريات شمالي أفغانستان.

© Sputnik . Valeriy Melnikov هجوم انتحاري ثالث يقتل أطفال وجنود أجانب في أفغانستان

كابول- سبوتنيك . وقال متحدث شرطة فارياب جاويد بيدار لوكالة "سبوتنيك" إن "7 مدنيين لقوا مصرعهم وأصيب شخص واحد في انفجار عبوة ناسفة بسيارة مدنية في ولاية فارياب شمالي أفغانستان".

وتبنى تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤولية الهجوم المزدوج، الذي وقع في العاصمة الأفغانية كابول، وأودى بحياة ما لا يقل عن 25 شخصا بينهم صحفيون، بحسب موقع "خبرنامه" الخبري الإلكتروني الأفغاني، الذي أوضح أن عمليتين انتحاريتين ضربتا مقر الاستخبارات الأفغانية في مدينة كابول"، وأن تنظيم "داعش" الإرهابي تبنى الهجوم.