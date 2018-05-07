6 عادات غير طبيعية لكيم جونغ أون أثناء السفر

كشفت تقارير مختلفة عن بعض عادات السفر غير الطبيعية لزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، من بينها موكب سيارته الغريب، والأكلات التى يفضلها، وأمور أخرى نذكر بعضها هنا:

1- محاصرة موكب بشري لسيارته

عندما وصلت سيارة كيم جونغ أون في بداية محادثات السلام مع الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن الأسبوع الماضي، التقطت الكاميرات مشهدا غير عاديا: أسطول يضم 12 حارسا شخصيا يرتدون بدلات كاملة وأحذية سوداء، يحيطون بالمركبة ويهرولون إلى جانبها.

وكان "الموكب البشري"، كما وصفته بعض وسائل الإعلام، متماشيا مع السيارة، وبقي في تشكيل مثالي، إذ كان يقود الزعيم الكوري بنفسه سيارته حول المنعطفات على الطريق حتى توقف أخيرا، وهو ما منح الحراس الشخصيين لحظة لالتقاط أنفاسهم.

2- قطار بطيء السرعة ضد الرصاص

معظم زعماء العالم يسافرون بالطائرة، ولكن مثل والده وجده، فإن طريقة النقل المفضلة لدى كيم جونغ أون هي استقلال القطار الخاص به.

وعندما يسافر كيم، كما فعل للصين في شهر أبريل/ نيسان، فإن هناك حاجة إلى ثلاثة قطارات: قطار أمني متطور، وقطار كيم الخاص، وقطار آخر للحراس الشخصيين واللوازم، وفقا لصحيفة " نيويورك تايمز " الأمريكية.

وقالت الصحيفة الأمريكية، إن كل عربة في قطارات كيم جونغ أون تتسم بالأمان العالي، ومصنعة من 90 مادة مضادة للرصاص، ومع كل ذلك الوزن الإضافي، فإن سرعة القطارات تصل إلى 37 ميلا في الساعة.

As an armored North Korean train pulled away from Beijing, the mystery remains about whether North Korean leader Kim Jong Un had made a surprise visit to China. https://t.co/hjSPeUWEQu pic.twitter.com/CfGfaUCLWF — ABC News (@ABC) March 27, 2018

3- لا يستعمل مراحيض عامة

على ما يبدو، فإن كيم جونغ أون لا يستخدم الحمامات العامة أثناء السفر، ويلجأ عوضا عنها لـ "مرحاض شخصي"، بحسب شهادة لي يون كيول، وهو العضو السابق في وحدة قيادة الحرس الكوري الشمالي، لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، والذي أكد أن السبب وراء هذا ليس له علاقة بالنظافة.

وقال لي لصحيفة "واشنطن بوست" " إن بدلا من استخدام زعيم كوريا الشمالية مرحاض عام، فان لديه مرحاض شخصي يستخدمه عندما يسافر، وذلك لأن "إفرازات الزعيم تحتوي على معلومات حول حالته الصحية لا يمكن تركها وراءه" بحسب قوله.

وفي عام 2015، ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية، أن حمام مخصص تم بناؤه في واحدة من سيارات قافلة كيم للمركبات المدرعة.

4- آلة للمعكرونة

عكس اجتماع كيم جونغ أون، الذي تم التخطيط له بدقة مع رئيس كوريا الجنوبية مون جاي-إن، أذواقهما الشخصية؛ فبالنسبة لكيم، كان ذلك يعني جلب آلة المعكرونة الخاصة به لصنع وجبته المفضلة "ناينميون"، وهو عبارة عن طبق من المعكرونة السوداء الباردة، وفقا لموقع "فايس نيوز"

ووفقا لنشرة الأخبار، فقد تم إعداد الوجبة من قبل رئيس الطهاة في مطعم "أوكريوغوان" الشهير في بيونغ يانغ.

Nothing beats Naengmyeon after 2 hours of training in this weather. pic.twitter.com/5SFDopeYwO — Charles L. (@CharlesLTweets) May 3, 2018

5- كانت زيارته الدولية الوحيدة محفوفة بالسرية

كان اجتماع كيم مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في شهر مارس/آذار لافتا للأنظار، لأن هذه كانت أول رحلة دولية يقوم بها كيم منذ توليه السلطة في عام 2011.

ولكن الزيارة كانت أيضا جديرة بالاهتمام للغز المحيط بها، ولم يتم الإعلان عن زيارة كيم إلا بعد انتهائها، وهو ما يؤكد على أن القطار المدرع الذي وصل إلى بكين، كان يحمل على متنه الزعيم الكوري الشمالي.

Really remarkable pics though: Kim Jong Un's first time abroad since coming to power, first meeting with the Chinese President, would have been unthinkable this time last year pic.twitter.com/icTTp08uk7 — Oliver Hotham (@OliverHotham) March 28, 2018

6- مهابط طائرات خاصة

يشتهر كيم جونغ أون بميله لكل ما هو باهظ، وهذا ينطبق على السفر على حساب الدولة.

وبحسب ما ورد، أمر الزعيم ببناء خمسة مهابط طائرات خاصة لاستخدامه الشخصي، وفقا لصحيفة "التلغراف" البريطانية.

وذكرت الصحيفة أن طائرات الهبوط تقع بجوار قصور كيم المتعددة ومحطات القطار الخاصة به.

وكانت تقارير ذكرت مؤخرا، بأن قمة زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ستقام في المنطقة الكورية المجردة من السلاح.