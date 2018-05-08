فرنسا تحتفل بالذكرى الـ73 لاستسلام ألمانيا النازية وانتصار الحلفاء

تحتفل فرنسا اليوم الثلاثاء بالذكرى الـ73 لاستسلام ألمانيا النازية عام 1945، وانتصار الحلفاء حيث من المنتظر ككل عام أن يقام احتفال رسمي يترأسه رئيس الجمهورية.

باريس — سبوتنيك. وبحسب جدول أعمال الرئاسة الفرنسية، يبدأ الاحتفال على الساعة الثامنة والنصف صباحا بتوقيت غرينيتش حيث سيضع الرئيس إيمانويل ماكرون إكليلا من الورد على تمثال الرئيس الفرنسي الأسبق شارل دوغول، الذي قاد المقاومة الفرنسية ضد الاحتلال الألماني إبان الحرب العالمية الثانية.

هذا ومن المنتظر أن يتجه الرئيس ماكرون بعدها إلى جادة شان زيليزيه حيث سيقف دقيقة صمت على ضريح الجندي المجهول تحت قوس النصر وسط العاصمة الفرنسية باريس

وتزامنا مع الاحتفال الذي سيقام في باريس تنظم مدن أخرى في فرنسا مواكبا واحتفالات في هذا اليوم، الذي يعد عطلة رسمية حيث جرت العادة أن تُقرع أجراس الكنائس في كافة أنحاء البلاد على الساعة الثالثة من بعد الظهر بالتوقيت المحلي.

وبحسب موقع "رو89" الفرنسي من المتوقع هذه السنة، أن يشارك "فوج الخالدين" ببعض المسيرات في عدد من المدن الفرنسية. أما "فوج الخالدين" فهو فوج روسي يكرم ضحايا الجيش الأحمر، الذي سقطوا خلال الحرب العالمية الثانية أثناء محاربة النازيين.