بوتين يهنئ باشينيان بمنصب رئاسة الحكومة

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي أرسل برقية تهنئة إلى نيكول باشينيان بمناسبة انتخابه رئيسا لوزراء أرمينيا، معربا عن أمله في أن يساعد عمله في تعزيز العلاقات الاتحادية بين البلدين.