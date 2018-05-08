ترامب أبلغ ماكرون بانسحابه من الاتفاق النووي مع إيران

ووفقا للصحيفة، أخبر ترامب نظيره الفرنسي في اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستخرج من الاتفاقية النووية بشأن البرنامج الإيراني.

وذكرت الصحيفة : "صرح الرئيس ترامب للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون صباح الثلاثاء، أنه يخطط لإعلان خروج الولايات المتحدة من الصفقة النووية مع إيران ".

وأضافت الصحيفة "الولايات المتحدة تعتزم إعادة فرض كافة العقوبات التي تم تعليقها في إطار الاتفاقية النووية، وفرض عقوبات اقتصادية إضافية".

وأعلن ترامب يوم أمس الاثنين، أنه في يوم 12 أيار/ مايو الجاري، سيعلن موقفه من الاتفاق النووي، الذي وقعته أمريكا والدول الكبرى مع إيران، لوقف أنشطة إيران النووية، مقابل رفع العقوبات الاقتصادية والسياسية عنها، وتم توقيعه في تموز/ يوليو 2015.

ويحاول الرئيس الأمريكي الانسحاب من الاتفاق النووي، لوضع شروط جديدة، أو التوصل إلى اتفاق نووي جديد، يفرض بمقتضاه مزيدا من الأعباء على إيران، وهو الأمر الذي رفضته طهران، وأعلنت أنه حال انسحاب أمريكا سوف تجدد برنامجها النووي، وتجاربها للصواريخ البالستية.