ماكرون: فرنسا وألمانيا وبريطانيا يأسفون للقرار الأمريكي بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني

We will work collectively on a broader framework, covering nuclear activity, the post-2025 period, ballistic activity, and stability in the Middle-East, notably Syria, Yemen, and Iraq.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 8, 2018
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الذي أبرمته الدول الكبرى مع إيران عام 2015، لافتاً أنّ الاتفاق لا يمنع من نشاط إيران المزعزع في المنطقة.
وقال ترامب في كلمة متلفزة، "بعد استشاراتي مع قادة المنطقة والعالم استنتجت أنّه لا يمكننا عبر هذا الاتفاق منع إيران من الحصول على القنبلة"، مضيفاً "أعلن انسحابي من الاتفاق النووي".
وأوضح ترامب: "الاتفاق لا يفعل أي شيء لمنع النشاط الإيراني المزعزع في المنطقة".
وأكد: "خلال دقائق سأقوم بتوقيع مذكرة من أجل إعادة فرض العقوبات على إيران".
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