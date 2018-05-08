الولايات المتحدة تعلن موعد فرض العقوبات مجددا على إيران... ومهلة للشركات الأجنبية

أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، أن إعادة فرض العقوبات الأمريكية على إيران، ستسري فورا.

ووفقا لما نقلته وكالة "رويترز"، أوضح بولتون أن أمام الشركات الأجنبية بضعة أشهر للخروج من إيران.

© REUTERS / JONATHAN ERNST بيان من السعودية بشأن قرار ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني

وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات المتصلة بالعقود القديمة الموقعة في إيران ستسري بعد فترة انتقالية من 90 إلى 180 يوما.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الذي أبرمته الدول الكبرى مع إيران عام 2015، لافتا أن الاتفاق لا يمنع من نشاط إيران المزعزع في المنطقة.

وقام الرئيس الأمريكي بالانسحاب من الاتفاق النووي، رغبة منه في وضع شروط جديدة، أو التوصل إلى اتفاق نووي جديد، يفرض بمقتضاه مزيدا من الأعباء على إيران، وهو الأمر الذي رفضته طهران، وأعلنت أنه حال انسحاب أمريكا سوف تجدد برنامجها النووي، وتجاربها للصواريخ البالستية.