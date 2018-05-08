الولايات المتحدة تعلن موعد فرض العقوبات مجددا على إيران... ومهلة للشركات الأجنبية

ووفقا لما نقلته وكالة "رويترز"، أوضح بولتون أن أمام الشركات الأجنبية بضعة أشهر للخروج من إيران.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الذي أبرمته الدول الكبرى مع إيران عام 2015، لافتا أن الاتفاق لا يمنع من نشاط إيران المزعزع في المنطقة.
وقام الرئيس الأمريكي بالانسحاب من الاتفاق النووي، رغبة منه في وضع شروط جديدة، أو التوصل إلى اتفاق نووي جديد، يفرض بمقتضاه مزيدا من الأعباء على إيران، وهو الأمر الذي رفضته طهران، وأعلنت أنه حال انسحاب أمريكا سوف تجدد برنامجها النووي، وتجاربها للصواريخ البالستية.
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