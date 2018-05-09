ماكرون يؤكد لروحاني رغبة فرنسا في الحفاظ على الاتفاق النووي بكل جوانبه

باريس — سبوتنيك. وذكر بيان للرئاسة الفرنسية، مساء اليوم الأربعاء، أن "ماكرون أكد لروحاني خلال اتصال هاتفي رغبة فرنسا في الحفاظ على الاتفاق النووي بكل جوانبه، مؤكدا ضرورة قيام إيران بالمثل".
وكشفت الرئاسة الفرنسية عن أن
وزير الخارجية جان إيف لودريان ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف يلتقيان قريبا لبدء المحادثات.
يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن، أمس الثلاثاء، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الذي أبرمته الدول الكبرى مع إيران عام 2015، لافتاً أنّ الاتفاق لا يمنع من نشاط إيران المزعزع في المنطقة.
وقال ترامب في كلمة متلفزة، "بعد استشاراتي مع قادة المنطقة والعالم استنتجت أنّه لا يمكننا عبر هذا الاتفاق منع إيران من الحصول على القنبلة"، مضيفاً "أعلن انسحابي من الاتفاق النووي".
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