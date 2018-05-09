مهاتير محمد يعلن عودته لحكم ماليزيا

ووفقا لوكالة "رويترز"، أظهرت نتائج رسمية من لجنة الانتخابات أن تحالف باريسان الحاكم بقيادة رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق حصل حتى الآن على 25 مقعدا مقابل 16 لتحالف مهاتير من بين مقاعد البرلمان البالغ عددها 222.
وأظهرت إحصاءات غير رسمية لوسائل الإعلام أرقاما مختلفة، ووضع أحدها المعارضة في الصدارة.
وقال مهاتير للصحفيين مشيرا إلى تحالف رئيس الوزراء "نعتقد بناء على إحصاءاتنا الرسمية أنهم متأخرون بفارق كبير. الأرجح أنهم لن يشكلوا الحكومة".
وأوضحت "رويترز" أنها طلبت تعليقا من لجنة الانتخابات والائتلاف الحاكم في ماليزيا على مزاعم مهاتير، لكنهما لم يصدرا أي رد حتى الآن.
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