مهاتير محمد يعلن عودته لحكم ماليزيا

أعلن السياسي الماليزي المخضرم مهاتير محمد، أن تحالف المعارضة الذي يقوده في الانتخابات التي أجريت اليوم الأربعاء فاز بعدد من المقاعد في البرلمان يكفل له تشكيل الحكومة القادمة.

ووفقا لوكالة "رويترز"، أظهرت نتائج رسمية من لجنة الانتخابات أن تحالف باريسان الحاكم بقيادة رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق حصل حتى الآن على 25 مقعدا مقابل 16 لتحالف مهاتير من بين مقاعد البرلمان البالغ عددها 222.

وأظهرت إحصاءات غير رسمية لوسائل الإعلام أرقاما مختلفة، ووضع أحدها المعارضة في الصدارة.

© AFP 2018 / Menahem KAHANA مهاتير محمد يصف ترامب بأنه "شرير" بسبب قرار القدس

ويحتاج أي حزب أو تحالف إلى تحقيق أغلبية بسيطة من 112 مقعدا لتشكيل الحكومة، وهو رقم يعتقد مهاتير صاحب الـ92 عاما وتحالف الأمل بقيادته أنه فاز به.

وقال مهاتير للصحفيين مشيرا إلى تحالف رئيس الوزراء "نعتقد بناء على إحصاءاتنا الرسمية أنهم متأخرون بفارق كبير. الأرجح أنهم لن يشكلوا الحكومة".

وأوضحت "رويترز" أنها طلبت تعليقا من لجنة الانتخابات والائتلاف الحاكم في ماليزيا على مزاعم مهاتير، لكنهما لم يصدرا أي رد حتى الآن.