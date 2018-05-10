الحرس الثوري الإيراني: أعداء إيران لا يسعون لمواجهة عسكرية معها

قال نائب قائد الحرس الثوري الإيراني الجنرال حسين سلامي، إن الدول الأوروبية عاجزة عن إنقاذ الاتفاق النووي مع إيران بعد قرار الولايات المتحدة الانسحاب منه.

ووفقاً لوكالة أنباء "فارس" للأنباء، قال سلامي، خلال مراسم افتتاح ملتقى دار الولاية في جامعة سيستان وبلوجستان، اليوم الخميس، 10 مايو/أيار: "أوروبا لا تستطيع التحرك بشكل مستقل فيما يتعلق بالاتفاق النووي".

وأكد أن "العدو لا يختار أبدا الخيار العسكري ضد إيران بل يتشبث بخيارات الحظر الاقتصادي"، مضيفاً أن "المقاومة هي السبيل الوحيد لمواجهة هؤلاء الأعداء وليس الدبلوماسية".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن مساء الثلاثاء، انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، واصفا إياه بأنه "كارثي"، وإعادة العمل بالعقوبات على طهران.