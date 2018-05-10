العثور على دبلوماسي نيجيري ميتا في الخرطوم

عثرت السلطات السودانية، اليوم الخميس 10 مايو/ أيار، على جثة دبلوماسي نيجيري في منزله بالعاصمة السودانية الخرطوم.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين أمنيين القول إن "دبلوماسي نيجيري وجد ميتا في منزله في الخرطوم".

وأشارا المصدران إلى أن الدبلوماسي يبدو أنه قتل، وأن التحقيقات جارية.