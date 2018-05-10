نتنياهو: تحرك إسرائيل كان رسالة واضحة للأسد

وأضاف نتنياهو أن التحرك الإسرائيلي "كان رسالة واضحة للأسد أنه إذا تحرك الجيش السوري ضد إسرائيل فسوف نتحرك ضده"، حسب "رويترز".

© AP Photo / Ahn Young-joon, File خبير استراتيجي: ما يخفيه الجيش السوري أعظم

وأضاف نتنياهو أن إيران "تجاوزت خطا أحمرا والرد الإسرائيلي كان مناسبا".

وأكدت وزارة الخارجية السورية أن الهجمات الصاروخية الإسرائيلية على سوريا تزعزع استقرار المنطقة وتهدد الأمن الدولي.

وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، اليوم الخميس، 10 مايو/ أيار، "إنه في إطار النهج العدواني للكيان الصهيوني وردا على هزيمة أدواته من المجموعات الإرهابية فقد استهدف فجر اليوم بالصواريخ بعض المواقع العسكرية حيث تم التصدي لها وإسقاط معظمها بكفاءة واقتدار من قبل وسائط الدفاع الجوي في الجيش العربي السوري".

وكان الجيش السوري قد أعلن عن تصدي قواته لهجمات صاروخية إسرائيلية فجر اليوم، مؤكدا على استعداد قواته للتصدي لمثل تلك الهجمات. وأضاف أن "وصول عدد من صواريخ العدوان الإسرائيلي تسبب بمقتل 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين إضافة إلى تدمير محطة رادار ومستودع ذخيرة وإصابة عدد من كتائب الدفاع الجوي بأضرار مادية".