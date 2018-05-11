رئيس الوزراء الياباني يجري محادثات في موسكو يوم 26 مايو

موسكو — سبوتنيك. وقال أوشاكوف، للصحفيين: "يوم 25 أيار/ مايو أيضاً، سيتواجد رئيس الوزراء الياباني في بطرسبورغ، والمحادثات الثنائية ستكون في 26 أيار/ مايو بموسكو".
ويعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في سان بطرسبورغ، في الفترة من 24 إلى 26 أيار/ مايو الجاري، وتشارك فيه المجموعة الإعلامية الدولية "روسيا سيفودنيا" كشريك إعلامي.
ويعد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، حدثا سنوياً اقتصادياً روسياً يُعقد منذ عام 1997. وشهد عام 2005 مشاركة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ومنذ ذلك الحين، يقوم الرئيس بوتين بزيارة المنتدى سنوياً. ويشارك في المنتدى بشكل أساسي رؤساء أكبر الشركات الروسية والأجنبية، بالإضافة إلى ساسة ورؤساء حكومات ووزراء. ويسمّى منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي بـ"منتدى دافوس الروسي"، نظراً لحجمه ومستوى المشاركين فيه.
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