انفجار في مبنى تابع للشرطة الإندونيسية

قالت الشرطة الإندونيسية إن العديد من رجال الشرطة أصيبوا في انفجار سيارة بمدينة سورابايا، اليوم الاثنين 14مايو/أيار، وذلك بعد يوم واحد من قتل متشددين ما لا يقل عن 13 شخصا في هجمات انتحارية على كنائس في ثاني أكبر مدن إندونيسيا.