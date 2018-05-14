مجموعة العمل الخاصة بإطلاق سراح المعتقلين في سوريا تجتمع اليوم في إطار مفاوضات أستانا

أعلن مصدر مطلع أن مجموعة العمل الخاصة بإطلاق سراح المعتقلين في سوريا تجتمع يوم 14 أيار/مايو في إطار مفاوضات أستانا.

© AFP 2018 / STANISLAV FILIPPOV مصدر لـ"سبوتنيك": من المتوقع مشاركة ممثلي الولايات المتحدة في مباحثات أستانا

أستانا — سبوتنيك . وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "مجموعة العمل الخاصة بالمعتقلين تعقد لقاء صباح اليوم، على مستوى الخبراء للدول الضامنة والأمم المتحدة".

وأكد المصدر أن الجولة التاسعة من المحادثات ستركز على دراسة قرارات مؤتمر "أستانا — 8".

وانطلقت، اليوم الاثنين، في العاصمة الكازاخستانية، الجولة التاسعة من محادثات أستانا حول سوريا بمشاركة جميع الأطراف.

وتأتي هذه الجولة في ظل جمود العملية السياسية في سوريا بعد توقف مفاوضات جنيف وتغيرات مهمة في الميدان، بعد إنهاء وجود المعارضة المسلحة في الغوطة الشرقية وفي جنوب العاصمة، وبدء إجلاء المعارضة المسلحة من مناطق نفوذها في ريف حمص الشمالي، بحيث تمكنت الحكومة السورية من تأمين أهم الطرق الدولية المرتبطة بالعاصمة دمشق.

ويذكر أن لقاء أستانا 8 كان قد تمخض عنه تشكيل لجنة عمل من أجل المخطوفين والمعتقلين ولجنة إزالة الألغام، كما استضافت مدينة "سوتشي" الساحلية الروسية، يومي 29-30 كانون الثاني/يناير الماضي، بمشاركة طيف واسع من ممثلي الشعب السوري، والمبعوث الأممي إلى سوريا ستافان دي ميستورا، والذي كانت أبرز مخرجاته الاتفاق على تأسيس لجنة دستورية ترعاها الأمم المتحدة.