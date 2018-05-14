ترامب عن نقل السفارة الأمريكية: يوم عظيم لإسرائيل

أشاد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الاثنين 14 مايو/أيار الجاري، بالافتتاح المقرر للسفارة الأمريكية في القدس.

ووصف ترامب ذلك اليوم عبر حسابه الرسمي على "تويتر" بأنه "يوم عظيم لإسرائيل".

© REUTERS / HANDOUT إيفانكا ترامب تصل تل أبيب على رأس الوفد الأمريكي لافتتاح السفارة

وقالت وزارة الصحة في غزة، إن 25 فلسطينيا قتلوا بنيران إسرائيلية، وأصيب مئات آخرون بجروح، وسط احتجاجات جماهيرية على الحدود ضد نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.

ولم يشر ترامب إلى أحداث العنف الجارية في غزة، في تغريدته التي كتبها صباح اليوم، ولكنه دعا متابعيه لمشاهدة تغطية حية لافتتاح السفارة على قنوات "فوكس نيوز"، والتي ستبدأ في الساعة 1300 بتوقيت غرينتش.

U.S. Embassy opening in Jerusalem will be covered live on @FoxNews & @FoxBusiness. Lead up to 9:00 A.M. (eastern) event has already begun. A great day for Israel! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 14, 2018

ويضم الوفد الأمريكي في حفل افتتاح السفارة الأمريكية في القدس، نائب وزير الخارجية الأمريكي جيمس سوليفان، ووزير الخزانة ستيف منوشين، وابنة ترامب إيفانكا، وصهره جاريد كوشنر.

وأعلن دونالد ترامب، في السادس من ديسمبر/كانون الأول، عن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، اعترافا منه بأن القدس هي عاصمة لإسرائيل.

وأثار ذلك القرار غضب الفلسطينيين، ما أدى إلى تصعيد سياسة الولايات المتحدة القائمة منذ أمد بعيد، والتي مفادها أنه يجب التفاوض حول وضع المدينة المتنازع عليها بين إسرائيل والفلسطينيين كجزء من اتفاقية سلام شاملة.