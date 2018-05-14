انطلاق مباحثات (2+2) بين مصر وروسيا

موسكو — سبوتنيك. وقال لافروف، اليوم الاثنين: "يسعدنا لقاء الزملاء المصريين هنا في موسكو في صيغة (2+2)، التي تجمع وزيرا الخارجية والدفاع لكلا البلدين".
وأضاف: "نحن نعتبر أنه من الصعب علينا الإفراط في الإشادة بدور الشراكة الاستراتيجية بين البلدين خاصة في سياق التطورات الجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونرى أن هذه العلاقات بين البلدين تصب في مصلحة استقرار المنطقة، لذلك نثمنها ونتطلع إلى تعزيزها".
وأردف: "على الرغم من الأوضاع المعقدة في العالم، إلا أن العلاقات المصرية الروسية تواصل تطورها بشكل مطرد".
من جانبه، تحدث وزير الخارجية المصري سامح شكري عن أعمال اللجنة الحكومية المصرية الروسية المشتركة هذا الشهر، ومناقشة المنطقة الصناعية في منطقة قناة السويس المصرية، ومشروع محطة الضبعة النووية، كما هنأ روسيا بتنظيمها لكأس العالم.
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