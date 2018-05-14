انطلاق مباحثات (2+2) بين مصر وروسيا

رحب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بوزيري الخارجية والدفاع المصريين خلال المباحثات بصيغة (2+2)، التي تضم وزراء دفاع وخارجية البلدين، التي تصب في مصلحة استقرار منطقة الشرق الأوسط.

موسكو — سبوتنيك. وقال لافروف، اليوم الاثنين: "يسعدنا لقاء الزملاء المصريين هنا في موسكو في صيغة (2+2)، التي تجمع وزيرا الخارجية والدفاع لكلا البلدين".

© Sputnik . Mikhael Klementiv غدا انطلاق الحوار الاستراتيجي بين مصر وروسيا بصيغة (2+2)

وتابع: " صيغة (2+2) بين روسيا ومصر في سياق العلاقات العامة بين روسيا والدول العربية تدل على الطابع الفريد من نوعه للعلاقات الروسية المصرية".

وأضاف: "نحن نعتبر أنه من الصعب علينا الإفراط في الإشادة بدور الشراكة الاستراتيجية بين البلدين خاصة في سياق التطورات الجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونرى أن هذه العلاقات بين البلدين تصب في مصلحة استقرار المنطقة، لذلك نثمنها ونتطلع إلى تعزيزها".

وأردف: "على الرغم من الأوضاع المعقدة في العالم، إلا أن العلاقات المصرية الروسية تواصل تطورها بشكل مطرد".

من جانبه، تحدث وزير الخارجية المصري سامح شكري عن أعمال اللجنة الحكومية المصرية الروسية المشتركة هذا الشهر، ومناقشة المنطقة الصناعية في منطقة قناة السويس المصرية، ومشروع محطة الضبعة النووية، كما هنأ روسيا بتنظيمها لكأس العالم.