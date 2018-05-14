المفوض الأممي لحقوق الإنسان يطالب إسرائيل بالتوقف الفوري عن إطلاق النار في غزة

طالب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين إسرائيل بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، كما طالبها باحترام الحق في الحياة.

© Photo / League of Arab States الجامعة العربية تؤكد دعمها للشعب الفلسطيني وتدين الانتهاكات الأمريكية الإسرائيلية في القدس

القاهرة — سبوتنيك . وقال بن رعد في تغريدة عبر حساب مفوضية الأمم المتحدة على موقع " تويتر" "قتل العشرات وإصابة المئات بالذخيرة الحية الإسرائيلية في غزة يجب أن يتوقف الآن، ويجب احترام الحق في الحياة".

وأضاف المفوض السامي "هؤلاء المسؤولون عن الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان يجب أن يحاسبوا، والمجتمع الدولي بحاجة إلى ضمان العدالة للضحايا".

وبدأت، اليوم الاثنين، مراسم افتتاح مقر السفارة الأمريكية في القدس، عقب قرار ترامب في السادس من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى ضاحية أرنونا المتاخمة لحي المندوب السامي في القدس، حيث موقع قنصليتها العامة".

وستعمل السفارة بشكل مؤقت من مقر القنصلية إلى حين الانتهاء من تجهيز مبنى كبير ليكون مقرا رئيسيا بالإضافة لمقر القنصلية.

وتخيم حالة من الغضب على الفلسطينيين على المستويين الشعبي والرسمي، في ظل رفضهم لخطوة الإدارة الأمريكية، التي تفتتح اليوم سفارتها في مدينة القدس.

واعتبرت الحكومة الفلسطينية إقدام الولايات المتحدة الأمريكية على نقل السفارة تجاوزا وخرقا للقانون الدولي، حسبما قال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، في وقت سابق.