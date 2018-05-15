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07:09 15 مايو/ أيار 2018
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    مجلس الأمن

    أغلبية أعضاء مجلس الأمن قلقون من عدم تنفيذ قرار بشأن الاستيطان الإسرائيلي

    © REUTERS / BRENDAN MCDERMID
    العالم
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    عبر ثلثا أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أمس الاثنين 14 مايو/أيار، عن "قلقهم الشديد" من عدم تطبيق قرار صدر في عام 2016 يطالب بوقف البناء الاستيطاني الإسرائيلي على أراض يريد الفلسطينيون إقامة دولتهم عليها.

    وقالت كل من بوليفيا والصين وساحل العاج وغينيا الاستوائية وفرنسا وكازاخستان والكويت وهولندا وبيرو والسويد في الرسالة التي اطلعت عليها رويترز "يجب أن يقف مجلس الأمن وراء قراراته ويضمن أن تكون ذات مغزى، وإلا فإننا نجازف بتقويض مصداقية النظام الدولي".

    سيريل رامافوزا رئيس جنوب أفريقيا
    © REUTERS / MIKE HUTCHINGS
    في يوم "نقل السفارة": جنوب أفريقيا تستدعى سفيرها لدى إسرائيل
    وأبلغ مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف المجلس العام الماضي أن إسرائيل تضرب عرض الحائط بطلب وقف البناء الاستيطاني وأن الطرفين يتجاهلان دعوة لوقف الاستفزاز والتحريض.

    وقال الموقعون على الرسالة إنهم يكتبونها "للتعبير عن قلقنا الشديد إزاء عدم تنفيذ" القرار، فيما دعا الأعضاء العشرة غوتيريش يوم الاثنين أيضا إلى بدء تقديم تقاريره الفصلية بشأن تطبيق القرار كتابة وليس شفاهية.

    والقرار يؤكد أيضا "أنه لن يعترف بأي تغييرات على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، بخلاف ما يتفق عليه الطرفان من خلال المفاوضات"، وفيما تعتبر إسرائيل القدس عاصمتها، يريد الفلسطينيون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقلة في المستقبل.

    كان مجلس الأمن قد تبنى قبل شهر من تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السلطة في يناير كانون الثاني 2017 قرارا يطالب بإنهاء البناء الاستيطاني الإسرائيلي حصل على موافقة 14 صوتا مع امتناع إدارة الرئيس السابق باراك أوباما عن التصويت. وكان ترامب قد ندد بالقرار ودعا الولايات المتحدة إلى استخدام حق النقض (الفيتو) ضده.

     

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    الكلمات الدلالية:
    قلق, قرار, الاستيطان الإسرائيلي, الأمم المتحدة, مجلس الأمن, أنطونيو غوتيريش, فلسطين, إسرائيل
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