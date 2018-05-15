وفد المعارضة السورية يصل لإجراء محادثات في أستانا

أعلن مدير المكتب الصحفي في وزارة الخارجية الكازاخستانية أنوار جايناكوف، أن ممثلي المعارضة المسلحة السورية، وصلوا لإجراء محادثات في أستانا، وأن الوفد يتألف من 24 شخصا.