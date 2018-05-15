طالبان تهاجم ولاية فرآه غربي أفغانستان

أفادت مصادر محلية أفغانية بأن مسلحي حركة طالبان شنوا هجوما ضخما، الليلة الماضية، بغية السيطرة على ولاية فراه، وحذرت المصــادر ذاتـــها بأنه إذا لم تصل تعزيــزات عسكريـــة فوريــة، هناك احتمال أن تستولي طالبان عليها، حسبما نقلت وسائل إعلام أفغانية.

© Sputnik . Ishtiaq Mahsud طالبان تسقط مروحية للقوات الأفغانية في ولاية هلمند

كابول- سبوتنيك . ونقلت محطة "طلوع نيوز" الخاصة عن عضو المجلس المحلي في فراه، دادالله قانع قوله: "مسلحو طالبان بدأوا الساعة الثانية ليلا هجومهم على فراه؛ وحاليا تدور معارك في عدة نقاط بما في ذلك قرب مبنى الأمن الوطني ومجمع حاكم الولاية".

وبحسب وزارة الدفاع الأفغانية، فإن المجموعات المسلحة هاجموا المدينة من المحور الشمالي، وأشارت الوزارة في بيان صحفي إلى أن القوات الأمنية تتمركز في هذه الأثناء في القسم الغربي من فراه.

وأكدت الوزارة أن "جميع القطع العسكرية من سلاح الجو والكوماندوز وباقي وحدات الجيش الوطني في غرب البلاد تتعامل مع الموقف من اجل مواجهة التهديدات الطارئة".

وشددت وزارة الدفاع الأفغانية في بيان على أن الوحدات التابعة الجيش الوطني لديها الإمكانات الكافية للحفاظ على أرواح المواطنين هناك.

من جانبه ادعى المتحدث باسم حركة طالبان، ذبيح الله مجاهد، أن مسلحي الحركة يسيطرون على نقاط واسعة داخل مدينة فراه، بحسب ما نقلت عنه وكالات أفغانية.

ونشرت وكالة "رصد" للأنباء صورا قالت إنها نشرت على حساب المتحدث باسم الحركة تظهر مقاتلين من طالبان ينتشرون داخل أحد الأحياء بعتادهم الحربي، كما أظهرت صورة أخرى اندلاع النيران في القسم الخلفي من سيارة هامفي عسكرية.