طالبان تهاجم ولاية فرآه غربي أفغانستان

وبحسب وزارة الدفاع الأفغانية، فإن المجموعات المسلحة هاجموا المدينة من المحور الشمالي، وأشارت الوزارة في بيان صحفي إلى أن القوات الأمنية تتمركز في هذه الأثناء في القسم الغربي من فراه.
وأكدت الوزارة أن "جميع القطع العسكرية من سلاح الجو والكوماندوز وباقي وحدات الجيش الوطني في غرب البلاد تتعامل مع الموقف من اجل مواجهة التهديدات الطارئة".
وشددت وزارة الدفاع الأفغانية في بيان على أن الوحدات التابعة الجيش الوطني لديها الإمكانات الكافية للحفاظ على أرواح المواطنين هناك.
من جانبه ادعى المتحدث باسم حركة طالبان، ذبيح الله مجاهد، أن مسلحي الحركة يسيطرون على نقاط واسعة داخل مدينة فراه، بحسب ما نقلت عنه وكالات أفغانية.
ونشرت وكالة "رصد" للأنباء صورا قالت إنها نشرت على حساب المتحدث باسم الحركة تظهر مقاتلين من طالبان ينتشرون داخل أحد الأحياء بعتادهم الحربي، كما أظهرت صورة أخرى اندلاع النيران في القسم الخلفي من سيارة هامفي عسكرية.
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