موقع أمريكي يكشف آخر نشاطات موقع "بيونغكي ري"النووي

كشف موقع "38North" الأمريكي، اليوم الثلاثاء، أن سلطات كوريا الشمالية بدأت فعليا بتفكيك موقع "بيونغكي ري" النووي المقرر إغلاقه نهائيا خلال 23-24 مايو/أيار القادم. وجاء تقرير الموقع بعد الاطلاع على صور من الأقمار الاصطناعية التي أظهرت تغييرات في الموقع المذكور.

وقال الموقع: "بالفعل من خلال صور الأقمار الاصطناعية، كوريا الشمالية تقوم بتفكيك الموقع النووي والعمل جار على قدم وساق".

وأشار الموقع في تقريره أن التغييرات الحاصلة، اليوم، تم مقارنتها بصور قديمة، وتبين من خلال ذلك أن السلطات الكورية الشمالية هدمت العديد من المباني في الموقع بالإضافة الى تفكيك عربات ولوازم مختصة بالموقع.

وأضاف الموقع أن الأبنية الأساسية ما زالت صامدة ولم يتم المساس بها.

وكانت وزارة الخارجية الكورية الشمالية ذكرت، بحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، "وفقا لقرار تم تبنيه في الجلسة الثالثة العامة للدورة السابعة للجنة المركزية لحزب العمال الحاكم، أن الجهات المعنية وعلى رأسها معهد الأسلحة النووية سيتم اتخاذ إجراءات إغلاق موقع التجارب النووية للجمهورية لضمان الشفافية للتوقف عن التجارب النووية ".

وأوضحت: "إجراءات إغلاق موقع التجارب النووية سيتم عند مدخل جميع الممرات عن طريق تفجيرها، وإخلاء جميع منشآت الرقابة بما فيها معاهد وفريق الحراسة على سطح الأرض وذلك بصورة ممرحلة".

وأوضحت أنه سيتم دعوة الصحفيين من الدول الأخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، لتغطية الحدث.