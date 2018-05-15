اقتحام مكتب وكالة "نوفوستي أوكرانيا" في كييف واعتقال مراسلها

اقتحم عناصر جهاز الأمن الأوكراني مكتب وكالة "نوفوستي اوكرانيا" في كييف، اليوم الثلاثاء، واعتقلت السلطات الصحفي كيريل فيشينسكي مراسل الوكالة في أوكرانيا، حيث انقطع التواصل مع الصحفي.

© Sputnik . Natalia Seliverstova موسكو تندد بالهجوم على مكتب وكالة "نوفوستي" في كييف

وأكد شهود عيان أن أشخاصا يرتدون زيا رسميا عليه شعار جهاز الأمن الأوكراني دخلوا إلى المبنى حيث يوجد مكتب الوكالة، بعد ذلك انقطع التواصل مع الصحفي الذي كان في المكتب.

وأعلن جهاز الأمن الأوكراني عن إجراءات تحقيق ضد "وسائل إعلام تسيطر عليها روسيا الاتحادية".

وقالت المتحدثة باسم الجهاز إيلينا غيتليانسكايا، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "عناصر جهاز الأمن الأوكراني الى جانب النيابة في القرم يكشفون عن نشاط شبكة إعلاميه تسيطر عليها روسيا الاتحادية".

وأضافت غيتليانسكايا: "الآن إجراءات التحقيق جارية وسيتم الإعلان عن تفاصيل العملية اليوم".

وأشارت غيتليانسكايا إلى أن "الأجهزة الأمنية كشفت أنهم استخدموا من قبل بلد معتدي في سياق حرب المعلومات الهجينة ضد أوكرانيا".