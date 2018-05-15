اقتحام مكتب وكالة "نوفوستي أوكرانيا" في كييف واعتقال مراسلها

وأعلن جهاز الأمن الأوكراني عن إجراءات تحقيق ضد "وسائل إعلام تسيطر عليها روسيا الاتحادية".
وقالت المتحدثة باسم الجهاز إيلينا غيتليانسكايا، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "عناصر جهاز الأمن الأوكراني الى جانب النيابة في القرم يكشفون عن نشاط شبكة إعلاميه تسيطر عليها روسيا الاتحادية".
وأضافت غيتليانسكايا: "الآن إجراءات التحقيق جارية وسيتم الإعلان عن تفاصيل العملية اليوم".
وأشارت غيتليانسكايا إلى أن "الأجهزة الأمنية كشفت أنهم استخدموا من قبل بلد معتدي في سياق حرب المعلومات الهجينة ضد أوكرانيا".
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