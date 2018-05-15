الملف النووي الإيراني على مأدبة عشاء أوروبية في بلغاريا

وقال مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي إن الزعماء يناقشون حماية الشركات الأوروبية التي لها أنشطة مع إيران من العقوبات الأمريكية، حسب "رويترز".
وأشار المسؤول إلى أن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، ومسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد فيدريكا موغيريني سيطلعان جميع زعماء الاتحاد الأوروبي الـ28 على الخيارات المتاحة.
ويجتمع زعماء الاتحاد الأوروبي، غدا الأربعاء، على مأدبة عشاء في العاصمة البلغارية صوفيا.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، يوم الثلاثاء الماضي، عن انسحاب بلاده من الاتفاق النووي، الذي تم التوصل إليه بين "السداسية الدولية" وإيران في عام 2015.
كما أعلن ترامب، استئناف العمل بجميع العقوبات التي فرضت على طهران قبل توقيع الاتفاق.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)